Juve nuova offerta per Kolo Muani | la risposta del Psg

La Juventus ha presentato una nuova offerta per l’attaccante, che include un contratto di cinque anni con uno stipendio di 5 milioni di euro all’anno. Il club italiano ha proposto 35 milioni di euro più bonus, portando il totale a 37 milioni. Tuttavia, il Paris Saint-Germain ha rifiutato anche questa proposta, mantenendo la propria posizione. La trattativa tra le squadre prosegue senza ulteriori dettagli disponibili.

La Juventus accelera per Kolo Muani forte di un accordo quinquennale da 5 milioni di euro a stagione già raggiunto con l'attaccante, ma deve superare la resistenza del Psg che ha respinto anche l'ultima proposta bianconera modulata su una base fissa di 35 milioni più bonus per un totale di 37 milioni. I francesi, forti della ricca cessione di Gonçalo Ramos al Milan, non hanno fretta di vendere e usano il fattore tempo per spingere la Juventus verso il proprio tetto massimo di spesa, stimato intorno ai 40 milioni di euro, in una trattativa in cui la forte volontà del calciatore parigino potrebbe non bastare a sbloccare la frenata delle ultime ore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Mercato - Juve, nuova offerta per Kolo Muani

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?La nuova offerta della #Juventus per Randal #KoloMuani sarà un nuovo prestito con obbligo a determinate condizioni (più facili di quelle proposte in precedenza). Verrà alzata la parte onerosa del prestito e la cifra complessiva si avvicinerà ai 40mln. x.com

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