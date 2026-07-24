I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di gara aprendo il 3M Open (montepremi 8.8 milioni di dollari). L’evento nato nel 2019 in luogo del 3M Championship, vede al comando Ben Kholes. L’americano guida dopo le prime 18 buche con il punteggio di -9 (62 colpi) grazie ad un super round bogey free impreziosito dall’eagle siglato al par 5 della 18. Il leader vanta due colpi di margine sui suoi più immediati inseguitori e nel pomeriggio italiano proseguirà la caccia al suo primo successo nel massimo circuito internazionale. In seconda piazza con il punteggio di -7 troviamo l’argentino Emiliano Grillo, e gli statunitensi Jackson Koivun e Gary Woodland. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kohles da solo al comando del 3M Open dopo il round d’avvio, Mazzoli nelle retrovie

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Ben Kohles leads after round one of the 3M Open Championship

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