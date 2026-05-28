Golf Zhou Yanhan al comando dell’Austrian Alpine Open dopo il round d’esordio bene Celli e Laporta

Notizia in breve

Zhou Yanhan guida l’Austrian Alpine Open dopo il primo giro, con un punteggio di 65. Celli e Laporta chiudono entrambi con 68, posizionandosi tra i migliori. La gara si svolge su un percorso con condizioni meteo variabili, influenzando le performance dei giocatori. Il torneo, con un montepremi di 2 milioni di euro, prosegue nel fine settimana con le seconde manche. La classifica vede Zhou al comando, seguito da Celli e Laporta, rispettivamente a due e tre colpi di distacco.