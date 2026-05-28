Golf Zhou Yanhan al comando dell’Austrian Alpine Open dopo il round d’esordio bene Celli e Laporta
Zhou Yanhan guida l’Austrian Alpine Open dopo il primo giro, con un punteggio di 65. Celli e Laporta chiudono entrambi con 68, posizionandosi tra i migliori. La gara si svolge su un percorso con condizioni meteo variabili, influenzando le performance dei giocatori. Il torneo, con un montepremi di 2 milioni di euro, prosegue nel fine settimana con le seconde manche. La classifica vede Zhou al comando, seguito da Celli e Laporta, rispettivamente a due e tre colpi di distacco.
I golfisti del DP World Tour avviano il consueto fine settimana di gare dando il via all’ Austrian Alpine Open (montepremi 2.750 milioni di dollari). L’evento, nato nel 1990 ed organizzato in coabitazione tra Tour Europeo e Challenge Tour, si svolge nella splendida cornice di Kitzbuhel (Austria). Al termine della prima tornata guida la classifica Zhou Yunhan. Il cinese svetta con lo score di 8 (62 colpi) dopo aver siglato una tornata macchiata dal solo bogey commesso alla buca 15. Per l’asiatico una lunghezza di margine sul portoghese Ricardo Gouveia, mentre al terzo posto con il punteggio di -6 figurano lo spagnolo Rafa Cabrera-Bello, lo svedese Tobias Jonsson, il danese Lucas Bjerregaard, l’americano Davis Bryant, il tedesco Marcel Schneider, ed infine l’inglese Brandon Robinson-Thompson. 🔗 Leggi su Oasport.it
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