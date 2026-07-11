Il terzo giro dello Scottish Open 2026 è stato interrotto a causa dell'oscurità, con ancora molti giocatori in campo. Attualmente, al comando del torneo si trovano l’inglese Matt Fitzpatrick e l’americano Michael Thorbjornsen, entrambi a 11 sotto il par. Il torneo si sta disputando al The Renaissance Club di North Berwick in Scozia. Fitzpatrick è alla ottava posizione, mentre Thorbjornsen è alla tredicesima.

Interrotto, per oscurità, il 3º giro dello Scottish Open con ancora diversi giocatori in campo. Momentaneamente al comando del torneo, che si sta disputando al The Renaissance Club di North Berwick in Scozia, si trovano l’inglese Matt Fitzpatrick e l’americano Michael Thorbjornsen a – 11 trovandosi rispettivamente alla 8 e alla 13. Dietro, in T3 a -10, ad aver concluso c’è solamente Johnny Keefer. Gli altri, a pari merito con lo statunitense, dovranno ancora scendere in canpo per completare il 3º round. Tra questi ci sono Kevin Roy, Wyndham Clark, Chris Gotterup, Min Woo Lee e Jordan Smith. Chiudono la top 10 provvisoria Robert MacIntyre (ancora alla 9), Tom Kim (ancora alla 7) e Rasmus Neergaard-Petersen che invece ha chiuso la 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scottish Open 2026, round interrotto. Momentaneamente al comando Fitzpatrick e Thorbjornsen

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