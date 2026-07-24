Klopp nuovo ct della Germania è ufficiale! Guiderà la nazionale agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030

Jürgen Klopp è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio tedesca. Ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino ai Mondiali del 2030. La Germania ha reso ufficiale la sua nomina, confermando che guiderà la nazionale agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030. La decisione è stata comunicata in modo formale dalle autorità sportive nazionali.

Klopp nuovo commissario tecnico della Germania, adesso è ufficiale! Guiderà la nazionale agli Europei e ai Mondiali. La Germania ha ufficializzato Jürgen Klopp come nuovo commissario tecnico: il tecnico tedesco ha firmato un contratto che lo legherà alla nazionale fino ai Mondiali del 2030. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Comunicato. Il 59enne Klopp “ha firmato oggi un contratto quadriennale presso il DFB Campus di Francoforte sul Meno e guiderà la nazionale agli Europei UEFA 2028 e ai Mondiali FIFA 2030. In precedenza, il consiglio di sorveglianza e l’assemblea degli azionisti di DFB GmbH & Co. KG avevano approvato all’unanimità la proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf e del primo vicepresidente della DFB Hans-Joachim Watzke”, si legge in un comunicato della Federcalcio tedesca. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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