Klopp sarà il nuovo ct della Germania | incontro a New York e accordo trovato fino al Mondiale del 2030

Jürgen Klopp ha raggiunto un accordo con la Federcalcio tedesca durante un incontro a New York. Il tecnico sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale e guiderà la squadra almeno fino al Mondiale del 2030. La firma ufficiale dell’accordo è stata confermata dopo le negoziazioni tra le parti.

Klopp nuovo ct della Germania: accordo trovato dopo un incontro a New York tra il tecnico e la Federcalcio tedesca. Jürgen Klopp si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. L’ex leggendario allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool è vicinissimo a coronare quello che molti addetti ai lavori hanno sempre considerato il suo grande sogno professionale: guidare la selezione del proprio Paese. Secondo quanto rivelato da Sky Sport DE, la trattativa ha subito un’impennata decisiva oltreoceano, portando le parti a un passo dalla firma definitiva. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il vertice segreto a New York e la durata del contratto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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