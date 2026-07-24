Jürgen Klopp nuovo ct della Germania | contratto fino ai Mondiali 2030 per rilanciare la Mannschaft

Jürgen Klopp è il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca, con un contratto fino ai Mondiali del 2030. L’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool sostituisce Julian Nagelsmann e guiderà la squadra fino alla competizione in programma in Spagna, Portogallo e Marocco. La nomina è stata ufficializzata e rappresenta un cambio di guida per la squadra nazionale. Klopp assume l’incarico con l’obiettivo di rilanciare la nazionale tedesca nel lungo termine.

Jürgen Klopp è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. L’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool raccoglie l’eredità di Julian Nagelsmann e guiderà la Mannschaft fino ai Mondiali del 2030, in programma in Spagna, Portogallo e Marocco. L’annuncio è stato dato dal presidente della Federazione calcistica tedesca ( DFB ) Bernd Neuendorf durante una conferenza stampa: «Siamo lieti di presentare Jürgen Klopp come nostro nuovo allenatore», ha dichiarato il numero uno della federazione. Per Klopp si tratta di una nuova sfida dopo una carriera ricca di successi nei club. Il tecnico tedesco ha definito l’incarico alla guida della nazionale come un momento speciale: «Questo rappresenta il culmine ideale della mia carriera, della mia vita professionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Jürgen Klopp to Germany 100% Confirmed

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