Klopp nuovo ct della Germania | c’è l’ufficialità

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jurgen Klopp è stato annunciato ufficialmente come nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. La Federcalcio tedesca ha confermato la nomina sui propri canali social, pubblicando anche una foto dell’ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund con la divisa della nazionale. La comunicazione specifica che Klopp assumerà il ruolo di allenatore della selezione nazionale.

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Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania. La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: “Jurgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca “, ha infatti comunicato la Federcalcio tedesca sui propri profili social, con tanto di foto dell’ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund già con la divisa della nazionale. Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender saranno i suoi assistenti. “ Benvenuto nella DFB! Non vediamo l’ora di averti con noi!”, si legge ancora nel messaggio. Klopp: “Speciale allenare la Germania, obiettivo creare una squadra”. “La nazionale è in grado di unire noi tedeschi come quasi nessun’altra cosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Jürgen Klopp sta per diventare il nuovo CT della Germania

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