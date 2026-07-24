Klopp è il nuovo ct della Germania | un grande onore e grande emozione

Juergen Klopp è diventato il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca, firmando un contratto quadriennale con la Federazione Calcistica Tedesca. L’accordo, firmato a Francoforte, lo lega alla squadra fino al Mondiale del 2030. Klopp ha già allenato Borussia Dortmund e Liverpool, e ha espresso grande emozione per questa nuova sfida. La firma è avvenuta nella sede della federazione, segnando l’inizio del suo incarico con la nazionale tedesca.

Milano, 24 lug. (askanews) - Juergen Klopp è il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. L'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool ha firmato un contratto quadriennale nella sede della DFB, la Federazione Calcistica Tedesca, a Francoforte, che lo legherà alla Mannschaft fino al Mondiale del 2030. Il tecnico, 59 anni, prende il posto di Julian Nagelsmann, dimessosi lo scorso 3 luglio dopo l'eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay. Klopp guiderà la nazionale a partire dal 15 agosto, agli Europei UEFA 2028 e ai Mondiali FIFA 2030. In conferenza stampa, Klopp non ha nascosto l'emozione: "È un grande onore essere seduto qui oggi, e quello che mi è successo negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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