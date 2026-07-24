La Germania ha annunciato Jurgen Klopp come nuovo commissario tecnico della nazionale. Il tecnico tedesco ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino ai Mondiali del 2030. La notizia arriva nel giorno in cui il sogno di Guardiola con l’Italia si conclude definitivamente.

Nel giorno in cui per l'Italia sfuma definitivamente il sogno Guardiola, la Germania ha annunciato Jurgen Klopp come nuovo commissario tecnico: il tedesco ha firmato un contratto fino ai Mondiali del 2030 inclusi. "È un grande onore essere qui oggi. Quello che mi è successo negli ultimi giorni è stato come un film, tante cose mi stanno passando per la mente. Da dove è iniziato tutto, da dove vengo? Avevo già un'idea di quanto fosse impegnativo il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ma quando lo si ricopre, se ne percepisce ancora di più la portata e la responsabilità. Sapendo da dove vengo, era inimmaginabile per me che sarei mai arrivato a questo punto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Germania, Klopp è il nuovo ct: contratto fino al Mondiale 2030. "Un onore"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Klopp sarà il nuovo ct della Germania: incontro a New York e accordo trovato fino al Mondiale del 2030Jürgen Klopp ha raggiunto un accordo con la Federcalcio tedesca durante un incontro a New York.

Leggi anche: Klopp sarà il nuovo ct della Germania

Temi più discussi: Germania, ufficiale la nomina di Klopp come nuovo ct: contratto fino al Mondiale 2030; Klopp nuovo Ct Germania? L'allenatore rivela: L'annuncio nei prossimi giorni; Zidane-Francia e Klopp-Germania, l'estate dei grandi ct; Klopp a un passo dalla panchina della Germania: annuncio atteso domani.

UFFICIALE - Jurgen Klopp è il nuovo c.t. della Germania, il comunicato ift.tt/nibPk3a x.com

Germania, annunciato il nuovo commissario tecnico: Klopp succede a NagelsmannJurgen Klopp è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Germania. L'ex allenatore del Liverpool guiderà la Nazionale fino al 2030. Il nuovo corso della Germania riparte da Jurgen Klopp. Dopo s ... tuttomercatoweb.com

Klopp nuovo ct della Germania: c’è l’ufficialitàJurgen Klopp è il nuovo ct della Germania. La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: Jurgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della ... lapresse.it