Jürgen Klopp ha accettato l'offerta di diventare il commissario tecnico della nazionale tedesca, con incarico fino al 2030. La scelta arriva dopo che Pep Guardiola ha rifiutato l'interessamento della squadra italiana. Klopp, ex allenatore del Liverpool, è stato scelto per guidare la squadra nazionale tedesca e si occuperà di ricostruire la selezione. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

AGI - Per un Guardiola che dice no alla nazionale azzurra, ecco un altro corteggiatissimo allenatore che invece dice sì alla proposta della Germania. Parliamo di Jürgen Klopp, peraltro legato a Pep da reciproca sincera stima e sana rivalità sportiva, l'ex allenatore del Liverpool incaricato di ricostruire i giganti europei in difficoltà. La nomina di Klopp - annunciata oggi dalla federazoione tedesca - era ampiamente attesa da settimane e il suo contratto lo porterà fino alla Coppa del Mondo 2030, co-ospitata da Spagna, Portogallo e Marocco, oltre alle tre partite del centenario previste per quell'anno in Sud America (Uruguay, Argentina e Paraguay). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Klopp dice sì alla Germania, sarà il ct fino al 2030

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