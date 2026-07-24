Klopp CT della Germania | Ma se attaccate la mia famiglia me ne vado Ditemi le cose in faccia
Jürgen Klopp, nominato nuovo ct della Germania, ha dichiarato durante la conferenza di presentazione che se la sua famiglia viene attaccata, se ne andrà. Ha invitato i tifosi a esprimere le loro critiche senza oltrepassare il limite, chiedendo di affrontare le questioni apertamente e senza insulti. Klopp ha sottolineato di preferire il confronto diretto e onesto, senza tollerare attacchi personali alla sua famiglia.
Jürgen Klopp è il nuovo commissario tecnico della Germania e nella conferenza di presentazione ha lanciato un messaggio chiaro ai tifosi: critiche sì, ma senza oltrepassare il limite della famiglia. L'ex Liverpool considera la panchina della Mannschaft il punto più alto della sua carriera e vuole riportare entusiasmo intorno alla Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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