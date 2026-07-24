Jürgen Klopp, nuovo allenatore della nazionale tedesca, ha dichiarato in conferenza stampa di essere disposto ad andarsene se i giornalisti si rivolgeranno alla sua famiglia. Klopp ha espresso chiaramente questo avvertimento, senza indossare il cappellino del suo precedente club. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico, in cui ha anche affrontato altri temi legati alla sua nuova posizione.

Jürgen Klopp, il nuovo allenatore della Germania, ha parlato in conferenza stampa (senza cappellino Red Bull) in maniera anche piuttosto accesa, invitando persino a lasciare in pace la sua famiglia. Le parole di Klopp. Le sue parole riprese da Sky Sport Germania: “Non sto facendo questo lavoro per me stesso. Lo sto facendo per voi. Accetto questo incarico anche se ho visto come avete trattato Julian Nagelsmann. Lo accetto anche se ho visto come avete trattato Thomas Tuchel. Se ve la prenderete con la mia famiglia, me ne andrò. Se pensate che io sia scarso, ditemelo in faccia e lascerò immediatamente, senza chiedere alcun compenso.” Sull’importanza della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Klopp parte con un avvertimento ai giornalisti: “Se ve la prenderete con la mia famiglia, me ne andrò”

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