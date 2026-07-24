Jürgen Klopp è diventato il nuovo ct della nazionale tedesca, firmando un contratto quadriennale. Il tecnico ha espresso preoccupazioni sulla sua famiglia, chiedendo alla federazione di lasciarla in pace, altrimenti potrebbe lasciare l’incarico. Klopp, ex allenatore del Liverpool, guiderà la squadra agli Europei 2028 e ai Mondiali 2030. La firma è avvenuta al DFB Campus di Francoforte.

Jürgen Klopp è il nuovo commissario tecnico della Germania. L'ex allenatore del Liverpool, 59 anni, ha firmato al DFB Campus di Francoforte un contratto quadriennale che lo porterà a guidare la nazionale agli Europei 2028 e ai Mondiali 2030. Prenderà servizio il 15 agosto, succedendo a Julian Nagelsmann, dimessosi il 3 luglio dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano del Paraguay. «È un grande onore essere qui oggi. Quello che mi è successo negli ultimi giorni è stato come un film, tante cose mi stanno passando per la mente», ha detto Klopp in conferenza stampa. «Avevo già un'idea di quanto fosse impegnativo il ruolo di commissario tecnico – ha aggiunto – ma quando lo si ricopre, se ne percepisce ancora di più la portata e la responsabilità. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Klopp ct della Germania: «Come un film». E avverte la federazione: «Se non lasciate in pace la mia famiglia, me ne vado»

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