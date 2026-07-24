Un ex manager ha citato in giudizio il pilota di Formula 1, attualmente leader del campionato mondiale, per mancati pagamenti. La causa riguarda compensi che, secondo l’ex manager, non sarebbero stati versati durante il periodo in cui lo rappresentava. La questione legale riguarda esclusivamente rapporti economici tra il pilota e il suo ex manager. La causa è stata intentata senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sulle somme coinvolte.

Grane giudiziarie in vista per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota di Formula 1 della Mercedes, leader del campionato Mondiale, è stato citato in causa dal suo ex manager Giovanni Minardi per dei compensi mai versati quando questi era il suo rappresentante. Una vicenda che risale al 2025, quando il pilota passò in Mercedes e il team Antonelli ritenne che non ci fossero più le condizioni per proseguire. Di qui è nata la controversia che sarà discussa davanti al Tribunale di Bologna, dove compariranno lo stesso Minardi, attore, Kimi Antonelli e i genitori in quanto il pilota all’epoca dei fatti era minorenne. “Si tratta di un procedimento... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Kimi Antonelli, l’ex manager gli fa causa: “Scelta obbligata”

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