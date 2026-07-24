Kimi Antonelli è coinvolto in una causa legale con il suo ex manager, con una richiesta di risarcimento di diversi milioni di euro. La controversia riguarda presunte violazioni contrattuali e pagamenti non effettuati. La causa è stata aperta in tribunale e si svolge in via confidenziale. Antonelli, giovane talento della Formula 1, si trova ora al centro di una disputa legale che ha attirato l’attenzione dei media. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Il talento puro di Kimi Antonelli lo ha spinto a diventare rapidamente uno dei volti più riconoscibili della Formula 1. Il suo nome è però stato trascinato di recente sulle prime pagine a causa di una vicenda fuori dalla pista. Il giovane pilota bolognese della Mercedes è infatti al centro di una causa civile intentata dal suo ex manager, Giovanni Minardi. Questi gli ha chiesto compensi mai percepiti e un risarcimento milionario. Da oltre un anno i due lasciano parlare i rispettivi legali e ora sono spuntati fuori un po’ di dettagli. Una vicenda spinosa, che intreccia sport e business della gestione dei giovani talenti. Nulla che di fatto stia inficiando le prestazioni del talento italiano, certo d’aver sempre agito nel rispetto della legalità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Kimi Antonelli finisce in tribunale, battaglia legale con l’ex manager: causa milionaria

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