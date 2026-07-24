khalaili torna in campo

Il calciatore è tornato ad allenarsi con l’Union St. Gilloise, dopo un periodo di assenza. Durante l’allenamento, ha dichiarato di essere in buona salute e di aver disputato 99 partite in due anni. Le sue parole hanno suscitato alcune polemiche tra chi lo critica per la sua condizione fisica e il suo rendimento. La squadra continua gli allenamenti in vista delle prossime partite ufficiali.

Eccolo in allenamento con l'Union St. Gilloise. E non mancano le parole polemiche: "Sono sano, ho giocato 99 partite in due anni". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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