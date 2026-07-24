Khalaili torna in campo

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciatore è tornato ad allenarsi con l’Union St. Gilloise, dopo un periodo di assenza. Durante l’allenamento, ha dichiarato di essere in buona salute e di aver disputato 99 partite in due anni. Le sue parole hanno suscitato alcune polemiche tra chi lo critica per la sua condizione fisica e il suo rendimento. La squadra continua gli allenamenti in vista delle prossime partite ufficiali.

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Eccolo in allenamento con l'Union St. Gilloise. E non mancano le parole polemiche: "Sono sano, ho giocato 99 partite in due anni". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Inter, Belghali torna nel mirino: può essere lui l’alternativa a KhalailiIl nome di Belghali torna a essere sul tavolo dell’Inter come possibile alternativa a Khalaili.

Temi più discussi: Khalaili di nuovo in campo con l'Union-SG: Negli ultimi 2 anni ho giocato 99 partite, quasi tutte per 90 minuti; Khalaili rompe il silenzio e torna ad allenarsi: Sto bene e mi sento in perfetta forma; Anan Khalaili riparte con l'Union Saint-Gilloise; Caso Khalaili, idoneo in Belgio dopo il no in Italia: l'esterno torna ad allenarsi con l'Union Saint-Gilloise.

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