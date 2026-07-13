Il nome di Belghali torna a essere sul tavolo dell’Inter come possibile alternativa a Khalaili. Il laterale algerino piace da tempo alla dirigenza nerazzurra e, se l’affare con Khalaili dovesse fallire, il suo nome potrebbe diventare una pista concreta. La società valuta diverse opzioni per rinforzare la fascia laterale, con Belghali tra i profili più indicati. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il suo nome rimane in circolazione.

di Alberto Petrosilli Il laterale algerino Belghali piace da tempo alla dirigenza nerazzurra: se l’operazione Khalaili dovesse saltare, il suo nome potrebbe diventare una pista concreta. L’ Inter continua a monitorare il mercato degli esterni e, mentre resta in sospeso la situazione legata ad Anan Khalaili, prende quota una candidatura già valutata nei mesi scorsi: quella di Rafik Belghali. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’esterno algerino era stato seguito con attenzione già durante la finestra invernale di mercato, ma allora un eventuale trasferimento non era praticabile per motivi regolamentari. Oggi, invece, lo scenario è cambiato e il suo profilo potrebbe tornare d’attualità qualora la trattativa per Khalaili dovesse definitivamente sfumare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Belghali torna nel mirino: può essere lui l’alternativa a Khalaili

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