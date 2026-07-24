Khalaili torna in campo e punge | Sono sano | in due anni ho giocato 99 partite

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anan Khalaili è tornato in campo dopo due anni, durante i quali ha disputato 99 partite. Con un messaggio sui social, ha scritto di essere in buona salute e felice di rientrare. La società ha annunciato ufficialmente il suo ritorno, accompagnando il post con un sorriso e un muscolo, simboli di forza e entusiasmo. Khalaili non ha fornito dettagli sulle partite giocate, ma ha sottolineato il suo stato di forma.

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"Felice di tornare in campo". Con queste parole, accompagnate da una emoticon sorridente e una del muscolo, l'Union Saint Gilloise ha dato il bentornato ad Anan Khalaili. L'esterno israeliano nelle scorse settimane è stato a un passo dall'Inter: l'accordo era stato trovato sui 25 milioni più bonus prima che il sogno del 21enne si infrangesse a pochi metri dalla firma, sulle visite mediche. Il Coni, dopo ulteriori approfondimenti, non ha concesso l'idoneità sportiva al ragazzo che, di conseguenze, è dovuto tornare in Belgio., Dopo qualche giorno per smaltire la delusione e metabolizzare il verdetto shock degli esami, Khalaili è tornato a sudare in campo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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