Ruggeri ha commentato che il giocatore più sopravvalutato con cui ha condiviso il campo è ora nella Fiorentina. La sua affermazione è stata fatta senza specificare il nome, ma ha attirato l’attenzione sulla squadra toscana. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulla motivazione. Non ci sono state risposte pubbliche da parte del giocatore o della società coinvolta.

Ruggeri ha lanciato una frecciatina: «Il più sopravvalutato con cui ho giocato ora è nella Fiorentina». Chi potrebbe essere. L’ esterno sinistro dell’Atletico Madrid ed ex gioiello dell’ Atalanta, Matteo Ruggeri, ha recentemente acceso i riflettori del gossip calcistico. Ospite del noto podcast “THE CLIMB”, il difensore ha dovuto affrontare una questione decisamente pungente e scomoda. Alla precisa e diretta domanda “il giocatore più sopravvalutato con cui hai giocato?”, la replica dell’ex calciatore della Dea non si è fatta attendere, scatenando immediatamente la curiosità dei tifosi e degli addetti ai lavori: “ Non posso dire il nome, ma adesso gioca nella Fiorentina”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ruggeri punge: «Il più sopravvalutato con cui ho giocato ora è nella Fiorentina». Ecco di chi potrebbe trattarsi

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