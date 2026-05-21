Fabio Paratici ha commentato le recenti critiche rivolte all’Inter, sottolineando che, pur non essendo tifoso interista, riconosce i risultati raggiunti dal club negli ultimi anni. Ha ricordato che l’Inter ha disputato due finali di Champions League in un arco di tre stagioni, evidenziando il livello di competitività del team. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto in cui si discute dell’andamento e delle valutazioni sulla squadra nerazzurra.

di Andrea Greco Paratici: «Non sono interista, ma quando vedo le critiche all’Inter. Ha giocato due finali di Champions in tre anni». Segui le ultimissime. Fabio Paratici ha rilasciato importanti dichiarazioni direttamente dall’esclusiva cornice di Solomeo. L’occasione è stata il prestigioso “Global Launch of the 100’s” dell’European Golden Boy, l’ambitissimo premio istituito da Tuttosport, nato per eleggere il miglior calciatore Under-21 d’Europa. Queste le parole riguardo l’Inter: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter INTER – « I club di Premier League sono super potenze del calcio. Un conto è avere 200 milioni di fatturato, un conto un miliardo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Paratici: «Non sono interista, ma quando vedo le critiche all’Inter… Ha giocato due finali di Champions in tre anni»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statisticheNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota.

Pilar Fogliati sul nuovo compagno Fabio Paratici: «Sono innamorata e felice, delle critiche sui vent'anni di differenza non me ne frega niente»Di Paratici, ex calciatore con un passato tra Sassuolo e Palermo, sul lato privato si sa che è papà di due figli avuti dall'ex moglie Roberta Aperlo:...

Paratici: Non sono interista, ma critiche all’Inter mi danno fastidio perché… x.com

Paratici: Non sono interista, ma le critiche all'Inter mi danno fastidio. Hanno giocato due finali di Champions League in tre anniIl direttore sportivo della Fiorentina ha parlato della situazione del calcio attuale e non solo: le parole di Paratici. msn.com

Paratici: Non sono interista, ma critiche all’Inter mi danno fastidio perché…Il pensiero del direttore sportivo della Fiorentina sui nerazzurri e più in generale sul calcio italiano ... msn.com