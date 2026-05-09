Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il suo torneo all’ATP Masters 1000 di Roma, dopo aver affrontato una fase di recupero in seguito a un lungo periodo di match. Il tennista italiano ha dichiarato di cercare di ritrovare il ritmo partita, anche se negli ultimi due mesi ha disputato molte partite. La sua presenza in campo si è conclusa con l’affermazione nel primo turno del torneo.

L’ azzurro Jannik Sinner vince all’esordio nell’ ATP Masters 1000 di Roma: il leader del ranking e prima testa di serie del seeding elimina l’ austriaco Sebastian Ofner con lo score di 6-3 6-4 ed approda al terzo turno, dove affronterà uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding. L’italiano ha parlato nella consueta intervista in campo subito dopo la fine del match ai microfoni di Sky Sport. Le emozioni a caldo dell’azzurro: “ È una sensazione incredibile. La cosa più importante nelle prime partite è cercare di non perdere. Poi il livello aumenta gradualmente giorno dopo giorno. Sono molto felice di essere qui.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Cerco di ritrovare il ritmo partita, anche se ho giocato molto negli ultimi due mesi”

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev For The Title | Madrid 2026 Final Highlights

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