Una turista italiana di 52 anni è morta in un incidente stradale tra Mombasa e Malindi, in Kenya. L’auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un camion. Feriti il marito e il figlio, mentre l’autista keniano è deceduto. La Farnesina sta seguendo il caso tramite l’ambasciata a Nairobi. La famiglia era in vacanza nel paese.

La vittima è una 52enne fiorentina. L’auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un camion lungo la strada tra Mombasa e Malindi. Deceduto anche l’autista keniano, la Farnesina segue il caso attraverso l’ambasciata a Nairobi Una vacanza in famiglia trasformata in tragedia.Sidney Serpetri, turista italiana di 52 anni originaria di Firenze, è morta in un grave incidente stradale avvenuto in Kenya,lungo la direttrice che collega Mombasa a Malindi, una delle arterie più trafficate della costa orientale del Paese. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava a bordo di un veicolo con autista insieme al marito e al figlio quando, per cause ancora in corso di accertamento,il mezzo si è scontrato frontalmente con un camion proveniente dalla corsia opposta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kenya, turista italiana muore in un incidente: feriti il marito e il figlio

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Incidente in Kenya, muore turista italiana in vacanza con la famiglia

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