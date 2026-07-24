Un taxi in Kenya si è schiantato contro un camion, causando la morte di una turista italiana di 52 anni. L’incidente si è verificato mentre il taxi trasportava turisti italiani, tra cui la vittima, in vacanza. L’autista del taxi non è riuscito a evitare l’impatto. La donna, originaria di Firenze, era in viaggio con la famiglia al momento dell’incidente. Nessun altro ferito grave è stato segnalato.

Non ha potuto evitare lo schianto l’autista del taxi che trasportava dei turisti italiani in Kenya. L’incidente è costato la vita a Sidney Serpretri, fiorentina di 52 anni, mentre era in vacanza con la famiglia. La donna viaggiava sul tratto di strada che collega Nairobi a Malindi insieme al marito e il figlio quando è rimasta coinvolta nell’impatto frontale con un camion che arrivava dalla corsia opposta. Nello scontro anche l’autista keniano non è sopravvissuto, mentre padre e figlio sono attualmente ricoverati nell’ospedale Pandya di Mombasa, il più vicino al luogo dell’incidente, ma non sarebbero in gravi condizioni. A quanto si apprende, l’Ambasciata d’Italia a Nairobi, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kenya, taxi si schianta contro un camion: morta turista italiana di 52 anni

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