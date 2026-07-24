kenya muore turista italiana in vacanza con la famiglia

Una turista italiana di 52 anni è morta in Kenya in seguito a un incidente stradale. La donna, residente a Firenze, viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi quando il veicolo in cui si trovavano è stato coinvolto in un frontale con un camion. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha causato il decesso sul colpo della donna.

Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita ad una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all’Ansa, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l’impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l’autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sarebbero in gravi condizioni. L’ambasciata d’Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda, in contatto con la famiglia e con l’ospedale dove si trovano i due connazionali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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#Kenya Un frontale con un camion è costato la vita a una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. La donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Deceduto anche l'autista mentre il marito e il figlio non sono in gravi condizi x.com

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