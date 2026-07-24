Una donna italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. La vittima, identificata come Sidney Serpetri, era a bordo di un taxi con il marito e il figlio. L’incidente ha coinvolto il veicolo e un altro mezzo, causando la morte della donna. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dello scontro. Il marito e il figlio sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Tragedia in Kenya: una cittadina italiana è morta in un incidente stradale. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche la donna, Sidney Serpetri, viaggiava su un taxi insieme al marito e al figlio. In base alle prime ricostruzioni, il veicolo si è scontrato con un camion su una strada che collega Nairobi a Malindi. Oltre alla donna è deceduto anche l’autista kenyota del taxi, mentre il marito e il figlio della donna sono ricoverati all’ospedale Pandya, il più vicino al luogo dell’incidente, e sono in condizioni stabili. Le fonti sottolineano che fin dalla prima segnalazione l’ambasciata d’Italia a Nairobi, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione e ha preso immediatamente contatto sia con l’ospedale che con il marito della connazionale per fornire assistenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kenya, italiana muore in incidente stradale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lawmaker dies in accident

Notizie e thread social correlati

Incidente stradale in Kenya, morta turista italiana: aveva 52 anni ed era in vacanza con la famigliaUn incidente stradale in Kenya ha provocato la morte di una turista italiana di 52 anni.

Incidente in Kenya, muore turista italiana in vacanza con la famiglia: deceduto anche l'autista, feriti marito e figlioUn incidente frontale tra un'auto e un camion in Kenya ha provocato la morte di una turista italiana di 52 anni.

Argomenti più discussi: Watamu, dopo la tragedia le polemiche (serviranno a qualcosa?); Piscine, il ddl salvavita che nessuno vuole.

#Kenya Un frontale con un camion è costato la vita a una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. La donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Deceduto anche l'autista mentre il marito e il figlio non sono in gravi condizi x.com

Kenya, muore turista italiana in vacanza con la famigliaUn frontale con un camion in Kenya è costato la vita ad una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all’Ansa, la donna ... msn.com

Kenya, turista italiana muore in un incidente stradale. Feriti il marito e il figlioLeggi su Sky TG24 l'articolo Kenya, turista italiana muore in un incidente stradale. Feriti il marito e il figlio ... tg24.sky.it