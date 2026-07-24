Kendall Jenner è presumibilmente ‘Innamorata’ di Jacob Elordi

Si parla di una possibile relazione tra Kendall Jenner e Jacob Elordi, con voci che circolano tra Los Angeles e New York. Secondo alcune fonti, lei mostra un sorriso meno frequente ma deciso, mentre lui si distingue per un atteggiamento più silenzioso e attento. Non ci sono conferme ufficiali, e le informazioni sono basate su indiscrezioni di ambienti vicini alle due persone.

Una voce gira a bassa frequenza tra Los Angeles e New York: lei sorride poco ma convinta, lui ascolta più che parlare. C’è chi giura che tra loro scocchi già la scintilla. Il resto è un mosaico di sguardi, coincidenze e attese. La notizia corre veloce: Kendall Jenner sarebbe “innamorata” di Jacob Elordi. La parola chiave è “sarebbe”. Al momento non c’è una conferma ufficiale. Nessun comunicato. Nessuna foto mano nella mano. Solo indiscrezioni ripetute da “fonti vicine”, senza nomi e senza prove chiare. I due si muovono nello stesso ecosistema. Lei è una modella di primo piano. Ha sfilato per i grandi marchi e ha lavorato più volte con Calvin Klein. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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