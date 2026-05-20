Un’immagine ha catturato l’attenzione sui social: una vettura attraversa le strade di Los Angeles con a bordo Jacob Elordi, 28 anni, australiano, e Kendall Jenner. A poca distanza, anche Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono stati visti insieme. L’inquadratura mostra la macchina che si muove nella notte della città californiana, senza ulteriori dettagli sul contesto o sul motivo di questo incontro. La scena è stata condivisa online, attirando commenti e discussioni tra gli utenti.

Proviamo a immaginare la scena. Una macchina che scivola nella notte di Los Angeles. Al volante Jacob Elordi, 28 anni, australiano, uno dei volti più desiderati di Hollywood. Accanto a lui, Kendall Jenner, 30, supermodella e figura ormai mitologica del gossip internazionale. Sul sedile posteriore, Kylie Jenner, 28, e Timothée Chalamet, 30, insieme da oltre tre anni. E poi Renell Medrano, fotografa e amica storica delle sorelle Kardashian-Jenner, stretta in mezzo. Cinque persone, un’auto, e la certezza condivisa di voler passare inosservati. I telefoni alzati a fare da scudo, le teste abbassate. Kylie che ride, visibilmente, nonostante tutto. Le immagini, finite sul blog di Instagram di Deuxmoi in pochi minuti, hanno fatto il giro del mondo ancora più in fretta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi, Kylie Jenner e Timothée Chalamet: ecco come il double date più hot di Hollywood è finito sui social

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& Spotted On A Double Date in LA.

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