A Hollywood, due coppie di celebrità sono finite sotto i riflettori dopo essere state paparazzate insieme durante un’uscita a quattro, accompagnate da alcuni amici. Tra scatti e commenti sui social, la scena ha suscitato una serie di discussioni tra fan e media, senza che siano state ufficializzate relazioni o dettagli personali. Le immagini mostrano i quattro mentre si godono una serata in compagnia, alimentando le speculazioni sulla natura del loro rapporto. La vicenda ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei giornalisti di settore.

Hollywood torna a infiammare il gossip internazionale e questa volta i protagonisti sono quattro tra i volti più seguiti del momento. Kendall Jenner e Jacob Elordi, insieme a Kylie Jenner e Timothée Chalamet, sono stati paparazzati durante un’uscita a quattro a Los Angeles, e hanno scatenato immediatamente i social e riacceso le voci sulla nuova coppia più chiacchierata del web. Lo scatto, diffuso dal “DeuxMoi”, mostra i quattro a bordo di un’auto per le strade di Los Angeles: Jacob Elordi al volante, Kendall Jenner seduta accanto a lui, mentre sui sedili posteriori compaiono Kylie Jenner e Timothée Chalamet. Tutti cercano di nascondersi dai paparazzi, ma il tentativo di passare inosservati non è bastato a fermare la curiosità dei fan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi rubano la scena a Hollywood: l’uscita a quattro con Kylie Jenner e Timothée Chalamet scatena i social e alimenta i rumors sulla relazione

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Kendall Jenner and Jacob Elordi Spotted With Kylie Jenner and Timothée Chalamet

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