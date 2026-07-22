Ultimo Il concerto dei record arriva sul grande schermo | Ultimo – Tutto Live a Tor Vergata dal 22 al 30 settembre al cinema

ULTIMO IL CONCERTO DEI RECORD ARRIVA SUL GRANDE SCHERMO: ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA UN FILM DIRETTO DA GIORGIO TESTI PRODOTTO DA ULTIMO RECORDS DAL 22 AL 30 SETTEMBRE 2026 NEI CINEMA ULTIMO: IL CONCERTO PIÙ GRANDE DELLA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA ARRIVA AL CINEMA. Il live dei record ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE che ha radunato 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre. “ ULTIMO – TUTTO. LIVE A TOR VERGATA “, il film evento diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, sarà nei cinema distribuito da Nexo Studios dal 22 al 30 settembre 2026 per raccontare la notte in cui ULTIMO ha scritto una gloriosa pagina di storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA - Al cinema dal 22 al 30 settembre - TEASER

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Ultimo a Tor Vergata, il concerto dei record. Le foto x.com

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