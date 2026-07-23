Ultimo il live di Tor Vergata diventa un film | al cinema dal 22 settembre

Il 4 luglio 2026, l’area dell’Università di Roma Tor Vergata è stata teatro di un evento speciale, con 250.000 persone presenti per un concerto di Niccolò Morricone, noto come Ultimo. L’evento si è concluso con l’uscita di un film che riprende il live, previsto nelle sale cinematografiche dal 22 settembre. La manifestazione ha visto la partecipazione di un grande pubblico e si è svolta durante una notte.

Il 4 luglio 2026 l’area dell’Università di Roma Tor Vergata si è trasformata per una notte in una vera e propria città nella città, popolata da 250.000 persone riunite sotto le note di Niccolò Morricone, in arte Ultimo. Quel live evento ribattezzato “Il Raduno degli Ultimi”, da concerto dal vivo si è trasformato in un frammento di storia della musica pop italiana contemporanea. Per chi c’era e vuole rivivere quelle emozioni senza la polvere sotto le scarpe, ma anche per chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto per l’evento, lo show sbarca sul grande schermo con il film-concerto “Ultimo — Tutto. Live a Tor Vergata”. Il racconto della serata: regia, backstage e momenti inediti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Ultimo - QUESTA INSENSATA VOGLIA DI TE

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Roma, Ultimo batte il record per il live con più spettatori paganti, 250mila persone reddit

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