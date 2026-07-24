Kensington Palace e Sandringham sono state prese di mira nelle ultime settimane, evidenziando problemi di sicurezza nelle residenze reali. La duchessa di Cambridge e il principe devono affrontare queste criticità, che si aggiungono a precedenti episodi di intrusioni e imbarazzi. Le fonti riferiscono di tensioni legate alla gestione degli ambienti e alla presenza di topi, mentre le residenze continuano a essere al centro di attenzione per questioni di sicurezza e privacy.

Kate Middleton e William devono sostenere Re Carlo anche sul fronte molto concreto delle residenze reali che sono fonte continua di imbarazzi. Nelle ultime settimane ad essere presi di mira sono stati Kensington Palace e Sandringham. Gli scandali continuano, proprio mentre la Famiglia Reale si appresta ad andare in vacanza. Kate Middleton, situazioni incresciose nelle residenze reali. Le residenze reali sono indubbiamente fonte di reddito ma anche di situazioni incresciose. Re Carlo ha dovuto combattere negli ultimi tempi con le accuse di affitti irrisori che i membri della Famiglia Reale pagano al Sovrano, sebbene abitino in case di lusso. Il caso emblematico è il Royal Lodge occupato per 20 anni dall’ex Principe Andrea, che, non solo vi abitava praticamente gratis ma non si è occupato nemmeno dei lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Kate Middleton.

© Dilei.it - Kate Middleton, dallo scandalo degli agenti ai topi: le residenze reali sono luoghi insicuri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perrino, Fp Cgil: “Parcheggi insicuri, si pensa all’immagine e non ai problemi reali”La Fp Cgil Brindisi ha segnalato una serie di problemi nei parcheggi dell’ospedale Perrino, tra cui furti, atti vandalici, pneumatici squarciati e...

Wimbledon 2026: le onde scolpite di Kate Middleton e i beauty look più belli di star e reali giorno dopo giornoDurante Wimbledon 2026 sono state osservate diverse acconciature di celebrità e reali.

Argomenti più discussi: Kate Middleton, dallo scandalo degli agenti ai topi: le residenze reali sono luoghi insicuri; La principessa Beatrice di York è in crisi con il marito? Voci di divorzio; Wimbledon, pagelle look: Jennifer Lopez diva, Kate Middleton in verde, Nicole Kidman con la cravatta; Kate e William alla messa di Pasqua a Windsor: il ritorno (dopo due anni), l'assenza di Andrea e la cerimonia insieme ai figli.

Il cappello di Kate Middleton a Wimbledon accende il dibattito su protocollo reale e doppio standard della stampa reddit