Perrino Fp Cgil | Parcheggi insicuri si pensa all’immagine e non ai problemi reali

Notizia in breve

La Fp Cgil Brindisi ha segnalato una serie di problemi nei parcheggi dell’ospedale Perrino, tra cui furti, atti vandalici, pneumatici squarciati e auto danneggiate. La questione viene descritta come grave e caratterizzata da un livello di insicurezza elevato. Secondo l’organizzazione sindacale, si dà priorità all’immagine dei parcheggi piuttosto che alla risoluzione dei problemi pratici che interessano utenti e operatori.