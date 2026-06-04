Perrino Fp Cgil | Parcheggi insicuri si pensa all’immagine e non ai problemi reali
La Fp Cgil Brindisi ha segnalato una serie di problemi nei parcheggi dell’ospedale Perrino, tra cui furti, atti vandalici, pneumatici squarciati e auto danneggiate. La questione viene descritta come grave e caratterizzata da un livello di insicurezza elevato. Secondo l’organizzazione sindacale, si dà priorità all’immagine dei parcheggi piuttosto che alla risoluzione dei problemi pratici che interessano utenti e operatori.
BRINDISI – Furti, atti vandalici, pneumatici squarciati e auto danneggiate. È un quadro tutt’altro che rassicurante quello tracciato dalla Fp Cgil Brindisi sulla situazione dei parcheggi dell’ospedale Perrino. Il sindacato torna a puntare il dito contro la direzione della Asl, accusandola di non. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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