Durante Wimbledon 2026 sono state osservate diverse acconciature di celebrità e reali. Tra queste, un semi-raccolto in stile Kate Middleton indossato da Nicky Hilton, onde morbide e scolpite di un’altra principessa di Galles, una nuvola di ricci a molla di Mel B e un caschetto rétro di Raye. Sono stati inoltre notati vari beauty look di star e reali, giorno dopo giorno.

Dal soffice caschetto dal piglio rétro di Raye al semi-raccolto in stile Kate Middleton di Nicky Hilton passando per la nuvola di ricci a molla di Mel B e le onde regali della principessa di Galles (ma non solo). Ecco le acconciature, i tagli e i make-up sfoderati giorno dopo giorno da star e reali tra gli spalti del celebre torneo +++dropcap Wimbledon 2026 è alle battute finali. Il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo, anche quest'anno, si è confermato ancora una volta il palcoscenico di un doppio spettacolo: quello che va in scena sui leggendari campi in erba, teatro di sfide memorabili e colpi di scena, e quello che prende vita sugli spalti, dove ogni anno migliaia di appassionati arrivano da ogni parte del mondo per assistere dal vivo alle competizioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Wimbledon 2026: le onde scolpite di Kate Middleton e i beauty look più belli di star e reali giorno dopo giorno

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