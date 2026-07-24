Karma Field Records presenta il video ufficiale di Sottoscala di Willy Wonka Was Weird
Karma Field Records ha pubblicato il video ufficiale di “Sottoscala” di Willy Wonka Was Weird. Il brano fa parte dell’album “Riflesso”, uscito il 2 dicembre 2025. Il videoclip è stato diffuso alcuni mesi dopo l’uscita dell’album.
A distanza di alcuni mesi dall’uscita dell’album Riflesso, pubblicato il 2 dicembre 2025 da Karma Field Records, Willy Wonka Was Weird presenta il videoclip ufficiale di “Sottoscala”. Il brano vede la partecipazione di Tommaso Mantelli, autore delle parti di basso e batteria, mentre Paolo Modolo, fondatore di Karma Field Records e anima del progetto Willy Wonka Was Weird, firma chitarre, voce e composizione. Con questo videoclip, Willy Wonka Was Weird porta a compimento il percorso iniziato con Riflesso, affidando a Sottoscala il compito di chiudere simbolicamente un capitolo artistico e personale. La canzone nasce dopo un evento che ha profondamente segnato la vita dell’autore e della sua famiglia, dando inizio a un lungo percorso di rinascita personale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Multi SubHe wanted two women. He ended up with none. And she rode past in gold.
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