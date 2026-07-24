Karma Field Records ha pubblicato il video ufficiale di “Sottoscala” di Willy Wonka Was Weird. Il brano fa parte dell’album “Riflesso”, uscito il 2 dicembre 2025. Il videoclip è stato diffuso alcuni mesi dopo l’uscita dell’album.

A distanza di alcuni mesi dall’uscita dell’album Riflesso, pubblicato il 2 dicembre 2025 da Karma Field Records, Willy Wonka Was Weird presenta il videoclip ufficiale di “Sottoscala”. Il brano vede la partecipazione di Tommaso Mantelli, autore delle parti di basso e batteria, mentre Paolo Modolo, fondatore di Karma Field Records e anima del progetto Willy Wonka Was Weird, firma chitarre, voce e composizione. Con questo videoclip, Willy Wonka Was Weird porta a compimento il percorso iniziato con Riflesso, affidando a Sottoscala il compito di chiudere simbolicamente un capitolo artistico e personale. La canzone nasce dopo un evento che ha profondamente segnato la vita dell’autore e della sua famiglia, dando inizio a un lungo percorso di rinascita personale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Karma Field Records, presenta il video ufficiale di “Sottoscala” di Willy Wonka Was Weird

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