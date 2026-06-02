Dito Montiel dirigerà il biopic su Gene Wilder, attore noto per il ruolo di Willy Wonka. Wilder, vincitore di due Premi Oscar e Golden Globe, ha lasciato un segno indelebile nel cinema con personaggi memorabili. La produzione racconterà la vita e la carriera dell’attore, noto per le sue interpretazioni. La pellicola sarà il primo film ufficiale dedicato a Wilder e alla sua influenza nel mondo del cinema. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Gene Wilder, il leggendario attore, due volte Premio Oscar e Golden Globe, ha segnato il nostro immaginario filmico con personaggi iconici. Uno su tutti quello del folle Willy Wonka, ma non solo. Adesso arriva un biopic esaustivo e toccante, diretto da Dito Montiel, che si addentra nella vita e nella carriera di una persona che non va dimenticata. Nel mondo di Gene Wilder. Dito Montiel ( A Guide to Recognizing Your Saints ) dirigerà un film biografico basato sulla vita del leggendario attore, scrittore e regista Gene Wilder dopo aver ottenuto i diritti di vita dalla tenuta di Wilder. Montiel ha scritto il progetto con Jeremy Roth, i cui crediti includono Love, Victor e How I Met Your Father di Hulu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gene Wilder, Willy Wonka per sempre e non solo. Dito Montiel ne dirigerà il biopic ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gene Wilder tells a Good funny Willy Wonka Story

Notizie e thread social correlati

“Charlie e la Fabbrica di Cioccolato – Il Musical”: gli Umpa Lumpa e Willy Wonka in scena al teatro ApparteA Palermo arriva al Teatro Apparte uno spettacolo musicale ispirato al romanzo di Roald Dahl.

Garlasco, né Stasi né Sempio, per Saviano il colpevole è sempre e solo uno: il governo. L’ultima delirante sentenza In un recente articolo, Saviano ha espresso l’idea che la responsabilità nel caso di Garlasco sia esclusivamente attribuibile al governo.

Il mito Gene Wilder rivive in un biopic: la doppia vita e il lato oscuro e poetico del re della comicità di HollywoodGene Wilder rivive nel film biografico diretto da Dito Montiel: dal riso al dolore, il cinema riscopre l’anima nascosta del comico leggendario di Hollywood. libero.it

Gene Wilder, arriva il biopic del grande attore di Frankenstein JuniorIl regista Dito Montiel, col patrocinio degli eredi di Gene Wilder, racconterà sul grande schermo la vita e la carriera di uno degli attori più amati di Hollywood, alfiere di una comicità tutta person ... comingsoon.it