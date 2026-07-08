Da oggi, 7 luglio 2026, è disponibile in formato digitale e cassetta il nuovo progetto intitolato “Il riposo del furgone bianco”, pubblicato da Karma Field Records.

Da oggi, 7 luglio 2026, è disponibile in formato digitale e cassetta “Il riposo del furgone bianco”, il nuovo progetto pubblicato da Karma Field Records. Un disco nato da una frattura reale e trasformato in un attraversamento sonoro fatto di recupero, immobilità, rabbia, lucidità e trasformazione. “Il riposo del furgone bianco” prende forma dopo un incidente che costringe tutto a fermarsi: il corpo, il lavoro, il ritmo quotidiano. Da questo spazio sospeso nascono sette tracce che non cercano una direzione stabile, ma seguono il movimento instabile del recupero stesso, attraversando elettronica, hardcore, noise e cantautorato senza mai appartenere completamente a un solo linguaggio. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Il riposo del furgone bianco”, fuori il nuovo progetto pubblicato da Karma Field Records

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