Kairi Sane e Zelina Vega voltano pagina primi segnali sul loro futuro dopo la WWE
Kairi Sane ha confermato che il suo ritorno nel mondo del wrestling è prossimo, senza però fornire dettagli sul percorso da intraprendere. Zelina Vega ha invece iniziato a voltare pagina, lasciando intendere possibili cambiamenti nei suoi progetti futuri. Entrambe le lottatrici hanno aggiornato i fan sui loro stati d’animo senza rivelare piani specifici. Sane ha mantenuto il massimo riserbo sul suo ritorno, mentre Vega ha iniziato a muoversi verso nuove direzioni.
Kairi Sane continua a mantenere il massimo riserbo sul proprio futuro, ma ha voluto rassicurare i fan su un punto: il suo ritorno sembra ormai imminente. Dopo essere diventata ufficialmente una free agent in seguito alla conclusione della sua esperienza in WWE, l’ex Women’s Champion ha pubblicato il 23 luglio un breve messaggio su Twitter che ha immediatamente alimentato le speculazioni: “Fin dove arriverò. Ci vediamo presto. ” How Far I'll Go. See you soon. pic.twitter.comFnkBNRkj7E — KAIRI (@KAIRIofficial) July 23, 2026 Ad accompagnare il post c’era una fotografia che la ritrae accanto a una motocicletta, senza alcuna spiegazione aggiuntiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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