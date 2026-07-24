kairi sane e zelina vega voltano pagina primi segnali sul loro futuro dopo la wwe

Notizia in breve

Kairi Sane ha confermato che il suo ritorno nel mondo del wrestling è prossimo, senza però fornire dettagli sul percorso da intraprendere. Zelina Vega ha invece iniziato a voltare pagina, lasciando intendere possibili cambiamenti nei suoi progetti futuri. Entrambe le lottatrici hanno aggiornato i fan sui loro stati d’animo senza rivelare piani specifici. Sane ha mantenuto il massimo riserbo sul suo ritorno, mentre Vega ha iniziato a muoversi verso nuove direzioni.