Zelina Vega ha depositato il marchio “Xelina”, un possibile nuovo nome d’arte. L’ex wrestler della WWE si avvicina alla libera professione e potrebbe adottare questa identità per il futuro. La mossa suggerisce un cambiamento di immagine e una possibile transizione nel suo percorso professionale. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi su eventuali accordi o piani specifici legati a questa registrazione.

Il prossimo capitolo della carriera di Zelina Vega potrebbe avere già un nome. L’ex superstar della WWE, infatti, sembra essere sempre più vicina alla free agency e ha depositato il marchio “Xelina”, un nome che potrebbe diventare la sua nuova identità sul ring. La mossa lascia intendere che la wrestler stia già pianificando il proprio futuro al di fuori della WWE. Zelina Vega non perde tempo, pronto il suo nuovo personaggio?. Secondo la domanda di registrazione, presentata il 20 luglio, il marchio copre un’ampia gamma di attività legate all’intrattenimento sportivo: esibizioni e incontri di pro wrestling, servizi di sports entertainment, notizie e contenuti dedicati al wrestling, video per i social media, newsletter online e l’organizzazione di eventi a scopo ricreativo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Zelina Vega prepara il futuro dopo la WWE, depositato il possibile nuovo ring name

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