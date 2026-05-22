Milano – Pagine. Titoli. Articoli. Foto. Pezzi di storia. La s toria del giornalismo. E quella dell’Italia. Materiale utile per gli studiosi. E per chiunque voglia prima contestualizzare e poi capire il passato. La seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, indica il pannello dietro al palco, che immortala una storica prima pagina con il leader dei diritti civili Martin Luther King che tiene in mano il nostro quotidiano durante la sua visita in Italia nel 1964. “Vedete questo titolo? – spiega indicando il titolo di apertura di quel Giorno –. Sulle tv o sui giornali di oggi avremmo letto: ’Ancora la solita Dc’, oppure ’Grandissima assemblea della Dc’, a seconda della parte politica che si vuole sostenere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pagina dopo pagina, la mostra sul Giorno. I ricordi e il futuro: “Giornalismo puro”

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