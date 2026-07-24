La squadra K Sport Montecchio Gallo ha firmato con l’attaccante esterno Fation Haxhiu, nato nel 2007 e membro della nazionale U19 del Kosovo. Dopo aver giocato nelle giovanili del Winterthur in Svizzera, con le categorie Under 17 e Under 19, Haxhiu si è trasferito in Italia, passando prima dal Cannara e poi dalla Salernitana. La firma rappresenta un nuovo acquisto per la squadra di mercato.

La K Sport Montecchio Gallo ha contrattualizzato l’attaccate esterno Fation Haxhiu, classe 2007 della nazionale U19 del Kosovo. Haxhiu dopo le esperienze con le giovanili del club svizzero del Winterthur (Under 17 ed Under 19) è arrivato in Italia, prima nel Cannara e poi nella Salernitana. dimostrando di essere un giovane di estremo valore. Il Fossombrone ha invece messo nero su bianco con l’attaccante Nicolas Belloni, classe 2001, argentino, soprannominato "Il bombarder" agisce da punta centrale ma può ricoprire diversi ruoli del reparto avanzato, cresciuto nelle giovanili del River Plate è stato notato e ingaggiato dal Pescara (Primavera) segnando 14 reti in 24 gare esordendo anche in serie B in prima squadra (4 presenze). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - K Sport avanti col mercato. Contrattualizza Haxhiu

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