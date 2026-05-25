Alle elezioni comunali 2026, 6,6 milioni di italiani hanno votato in 18 capoluoghi di regione. I risultati in tempo reale indicano la vittoria di un candidato con il 58,5% dei voti a Salerno e di uno con il 68,8% a Reggio Calabria. In altre città, il centrodestra si è attestato al 50,7% a Venezia e al 46,1% ad Arezzo. I dati sono aggiornati con proiezioni e risultati definitivi.

18 i capoluoghi di regione coinvolti, 6,6 milioni di italiani chiamati al voto Le elezioni comunali 2026 si sono concluse. Ecco allora proiezioni in tempo reale e risultati su questa tornata elettorale che ha visto tra le altre cose al voto 18 capoluoghi di regione: Vincenzo De Luca è il nuov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Comunali, proiezioni in tempo reale e risultati: De Luca vince a Salerno col 58,5% e Cannizzaro (cdx) a Reggio Calabria col 68,8%, cdx avanti a Venezia (50,7%) e Arezzo (46,1%)

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RISULTATI ELEZIONI COMUNALI CAMPANIA 2026: Scrutinio in Diretta

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