Corriere dello Sport | Napoli avanti con le cessioni | Milinkovic-Savic sul mercato Folorunsho e Zerbin in uscita

Notizia in breve

Il Napoli sta cercando di vendere diversi giocatori, tra cui Milinkovic-Savic, Folorunsho e Zerbin. La squadra vuole alleggerire la rosa, che conta attualmente 47 calciatori, prima di acquistare nuovi elementi. Questa strategia è stata confermata anche dal presidente della società, che ha sottolineato la volontà di ridurre il numero di giocatori in rosa. Le operazioni di cessione sono in corso.