Corriere dello Sport | Napoli avanti con le cessioni | Milinkovic-Savic sul mercato Folorunsho e Zerbin in uscita
Il Napoli sta cercando di vendere diversi giocatori, tra cui Milinkovic-Savic, Folorunsho e Zerbin. La squadra vuole alleggerire la rosa, che conta attualmente 47 calciatori, prima di acquistare nuovi elementi. Questa strategia è stata confermata anche dal presidente della società, che ha sottolineato la volontà di ridurre il numero di giocatori in rosa. Le operazioni di cessione sono in corso.
Il Napoli prosegue il lavoro di alleggerimento della rosa, passaggio ritenuto indispensabile prima di poter intervenire sul mercato in entrata. La linea è stata ribadita anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha fissato l’obiettivo di ridurre sensibilmente un organico composto da 47 calciatori. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la dirigenza continua a lavorare sia sui giocatori rientrati dai prestiti sia sulle situazioni più delicate della prima squadra. Uno dei principali candidati alla cessione resta Vanja Milinkovic-Savic. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il portiere serbo, arrivato dal Torino la scorsa estate per circa 21 milioni di euro su indicazione di Antonio Conte, è finito sul mercato dopo una stagione da titolare favorita anche dai problemi fisici di Alex Meret. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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