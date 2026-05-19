Juventus Spalletti o Comolli? La scelta di Elkann e almeno sei cessioni | CM

Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, la Juventus si trova in una fase di riflessione, con diversi cambiamenti possibili in vista della prossima stagione. La società sta valutando vari nomi per il ruolo di allenatore, tra cui Spalletti e Comolli, e sta pianificando almeno sei cessioni di giocatori. La decisione su chi guiderà la squadra nel prossimo campionato sarà presa a breve, mentre si analizzano anche le operazioni di mercato per rinforzare la rosa.

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La Juve si lecca le ferite dopo la rovinosa sconfitta contro la Fiorentina che pregiudica la qualificazione alla prossima Champions League. Il piano della società per rilanciare la ‘Vecchia Signora’ Oltre alla bruciante sconfitta con la Fiorentina hanno fatto rumore anche le dichiarazioni nel post-gara di Luciano Spalletti, mentre i tifosi contestavano la squadra fuori l’Allianz Stadium. Spalletti e Comolli (Ansa) – Calciomercato.it Nonostante il flop bianconero l’allenatore ha promosso la stagione della Juventus, sottolineando comunque anche le proprie colpe per una qualificazione in Champions League ormai compromessa. “ Le responsabilità sono soprattutto mie, in settimana parlerò con John Elkann “, ha detto il tecnico di Certaldo in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Spalletti o Comolli? La scelta di Elkann e almeno sei cessioni | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CLAMOROSO JUVE: SPALLETTI CI LASCIA SENZA FIATO! SCELTA CHE CAMBIA IL FUTURO. Sullo stesso argomento Terremoto Juventus: Comolli in bilico, Spalletti chiede chiarezza a ElkannTerremoto alla Continassa: il fallimento del “Moneyball”, la posizione di Comolli e la rivoluzione chiesta da Spalletti I muri della Continassa... Leggi anche: Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con Elkann... Spalletti, Comolli, Chiellini, Modesto y Ottolini presentes en la Arena Civica Gianni Brera para la final de #CoppaItalia entre la Atalanta y #Juventus sub 20 [ @BaridonMarco ] #Juve #FinoAllaFine #ForzaJuve x.com Caos Comolli, Spalletti non ci sta più: Juve allo strappo. I retroscena della crisiIl crollo con la Fiorentina inaugura le riflessioni del tecnico sul progetto: inesistenti i rapporti con l’ad, complici le tante diversità di vedute sui temi di campo e non solo ... tuttosport.com La Juventus è pronta ad offrire a Bernardo Silva un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029 con uno stipendio di 8M€ (6 netti + 2M come bonus: 1M se la Juve si qualifica per la UCL e 1M bonus legato alla prestazione di squadra e individuale). Spalletti lo c reddit Juventus, Spalletti o Comolli? La scelta di Elkann e almeno sei cessioni | CMFlop Juve e Champions lontana dopo il clamoroso ko con la Fiorentina: le decisioni della società su Spalletti e Comolli ... calciomercato.it