Convocati Juve per il Torino | ci sono Vlahovic e Thuram la scelta su Yildiz La lista completa di Spalletti per il derby

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha annunciato i convocati per il derby contro il Torino, includendo Vlahovic e Thuram. La lista completa, diffusa da Spalletti, mostra anche l’assenza di Yildiz, la cui presenza resta in dubbio. La partita rappresenta l’ultimo impegno della stagione, con la formazione pronta a scendere in campo. Nessun altro dettaglio sui motivi delle scelte o sulle condizioni dei giocatori è stato comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Convocati Juve per il Torino: la lista ufficiale dei calciatori a disposizione dei bianconeri per l’ultimo e decisivo verdetto di campionato. La  Juventus  ha ufficializzato l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla delicatissima trasferta contro il  Torino, match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. La stracittadina, che farà calare il sipario sulla stagione della  Vecchia Signora, andrà in scena questa sera,  domenica 24 maggio, sul rettangolo verde dello stadio Olimpico Grande Torino con il calcio d’inizio fissato per le ore  20:45. Nelle ultime ore sono arrivate indicazioni importanti per lo scacchiere di mister  Spalletti, costretto a sciogliere diversi nodi legati alle condizioni dei singoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

convocati juve per il torino ci sono vlahovic e thuram la scelta su yildiz la lista completa di spalletti per il derby
© Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Torino: ci sono Vlahovic e Thuram, la scelta su Yildiz. La lista completa di Spalletti per il derby
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Juventus, i convocati per il Milan: la decisione di Spalletti su Yildiz e Vlahovic. Recuperano in tre, la lista completaLa Juventus ha annunciato i convocati per la partita contro il Milan, valida per la 34ª giornata di Serie A 2025/26.

Juventus, i convocati per il Verona: la decisione su Thuram, Yildiz e Vlahovic. Restano in due ai box, la lista di SpallettiLa Juventus ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 2025/26.

Temi più discussi: È una Juve poco... Mondiale: mai così pochi convocati nelle ultime 5 edizioni; Convocati Juve per la Fiorentina, c'è una doppia sorpresa: ecco la lista completa; JUVE STABIA-MONZA: I CONVOCATI; Juventus, mai così pochi giocatori ai Mondiali: chi è stato convocato e chi è stato escluso dalla rosa per la Coppa del Mondo.

convocati juve convocati juve per ilUltim’ora – Juve, la lista dei convocati per il derby: la scelta su Vlahovic! Thuram c’èSciolto il dubbio Dusan Vlahovic per il derby di questa sera tra Juventus e Torino: Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara. msn.com

convocati juve convocati juve per ilI convocati: ci sono Thuram, Kalulu e Kelly. Presenti anche Milik e CabalLuciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la gara contro la Fiorentina: gruppo al completo ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web