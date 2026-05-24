La Juventus ha annunciato i convocati per il derby contro il Torino, includendo Vlahovic e Thuram. La lista completa, diffusa da Spalletti, mostra anche l’assenza di Yildiz, la cui presenza resta in dubbio. La partita rappresenta l’ultimo impegno della stagione, con la formazione pronta a scendere in campo. Nessun altro dettaglio sui motivi delle scelte o sulle condizioni dei giocatori è stato comunicato.

di Luca Fioretti Convocati Juve per il Torino: la lista ufficiale dei calciatori a disposizione dei bianconeri per l’ultimo e decisivo verdetto di campionato. La Juventus ha ufficializzato l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla delicatissima trasferta contro il Torino, match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. La stracittadina, che farà calare il sipario sulla stagione della Vecchia Signora, andrà in scena questa sera, domenica 24 maggio, sul rettangolo verde dello stadio Olimpico Grande Torino con il calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Nelle ultime ore sono arrivate indicazioni importanti per lo scacchiere di mister Spalletti, costretto a sciogliere diversi nodi legati alle condizioni dei singoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Torino: ci sono Vlahovic e Thuram, la scelta su Yildiz. La lista completa di Spalletti per il derby

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, i convocati per il Milan: la decisione di Spalletti su Yildiz e Vlahovic. Recuperano in tre, la lista completaLa Juventus ha annunciato i convocati per la partita contro il Milan, valida per la 34ª giornata di Serie A 2025/26.

Juventus, i convocati per il Verona: la decisione su Thuram, Yildiz e Vlahovic. Restano in due ai box, la lista di SpallettiLa Juventus ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 2025/26.

Temi più discussi: È una Juve poco... Mondiale: mai così pochi convocati nelle ultime 5 edizioni; Convocati Juve per la Fiorentina, c'è una doppia sorpresa: ecco la lista completa; JUVE STABIA-MONZA: I CONVOCATI; Juventus, mai così pochi giocatori ai Mondiali: chi è stato convocato e chi è stato escluso dalla rosa per la Coppa del Mondo.

Danilo e Alex Sandro convocati da Ancelotti x i Mondiali. Da noi, x molti, erano scarti, come Rabiot e Szczesny. Quando Dusan e Chiesa stavano bene erano il vero zoccolo duro degli ultimi scampoli di una #Juve vera che univa esperienza e ragazzini emerge x.com

Ultim’ora – Juve, la lista dei convocati per il derby: la scelta su Vlahovic! Thuram c’èSciolto il dubbio Dusan Vlahovic per il derby di questa sera tra Juventus e Torino: Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara. msn.com

[PBP] Modric è stato contattato dalla Dinamo Zagabria, ma se il Milan si qualifica per la Champions League, il piano di Luka Modric è trascorrere un'altra stagione con i Rossoneri, ovviamente sotto Massimiliano Allegri..Se il Milan si qualifica per la Champions reddit

I convocati: ci sono Thuram, Kalulu e Kelly. Presenti anche Milik e CabalLuciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la gara contro la Fiorentina: gruppo al completo ... tuttojuve.com