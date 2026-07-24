Juventus ecco il giustiziere dell’Italia | costa solo 15 milioni

La Juventus punta Kolo Muani come nuovo centravanti. La società ha offerto circa 15 milioni di euro al Paris Saint-Germain per il giocatore. La trattativa è in corso, con la volontà di chiudere l’affare il prima possibile. La scelta del giocatore segue la ricerca di un attaccante che possa rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La società attende una risposta dal PSG, mentre il giocatore è considerato un obiettivo prioritario.

Caccia al nuovo centravanti in casa Juve: spunta un’altra pista di mercato per la dirigenza bianconera La Juventus ha individuato in Kolo Muani il centravanti ideale per Spalletti e continua nel pressing per ottenere il via libera da parte del Paris Saint-Germain. Ermedin Demirovic nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it Oltre al francese è calda anche la trattativa con il Parma per Pellegrino, mentre rimane molto complicata un’apertura per un ritorno alla Continassa di Vlahovic. Nel frattempo la dirigenza bianconera tiene vive altre piste e l’ultima porta a Ermedin Demirovic, giustiziere dell’ Italia con la maglia della Bosnia nel playoff Mondiale che ha sancito l’eliminazione degli Azzurri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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