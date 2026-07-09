Juventus Nico Gonzalez costa 28 milioni | stop all' Atletico
La Juventus valuta Nico Gonzalez tra i 27 e i 28 milioni di euro per la cessione. La società non intende svendere il giocatore, ritenendolo un elemento versatile e importante per l’attacco. L’Atletico Madrid aveva mostrato interesse, ma si è fermato a questa cifra minima. Il club bianconero conferma così la volontà di non scendere sotto questa soglia, mantenendo alta la richiesta economica.
La Juventus ha stabilito una valutazione minima di 27-28 milioni di euro per cedere Nico Gonzalez, considerato da Luciano Spalletti un elemento duttile e prezioso per l'attacco bianconero e non un esubero da svendere. I colloqui con l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, destinazione molto gradita al calciatore, hanno subìto un forte rallentamento a causa della fermezza della dirigenza torinese, intenzionata a non concedere alcun tipo di sconto sul cartellino del giocatore. Lo scrive Tuttosport. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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