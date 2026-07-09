Juventus Nico Gonzalez costa 28 milioni | stop all' Atletico

Notizia in breve

La Juventus valuta Nico Gonzalez tra i 27 e i 28 milioni di euro per la cessione. La società non intende svendere il giocatore, ritenendolo un elemento versatile e importante per l’attacco. L’Atletico Madrid aveva mostrato interesse, ma si è fermato a questa cifra minima. Il club bianconero conferma così la volontà di non scendere sotto questa soglia, mantenendo alta la richiesta economica.