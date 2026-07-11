Occasione d' oro per il Milan a centrocampo | il Bayern scarica il big costa solo 15 milioni

Notizia in breve

Il Bayern Monaco ha deciso di mettere in vendita João Palhinha, centrocampista valutato circa 15 milioni di euro. Il Milan sta considerando il giocatore per rinforzare il reparto di centrocampo sotto la guida di Ruben Amorim. Le caratteristiche tecniche e i dati raccolti da Sofascore sono stati presi in esame dalla dirigenza rossonera, che sta valutando un possibile acquisto dopo aver già ufficializzato i nuovi arrivi per attacco e difesa.