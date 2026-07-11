Occasione d' oro per il Milan a centrocampo | il Bayern scarica il big costa solo 15 milioni

Da pianetamilan.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bayern Monaco ha deciso di mettere in vendita João Palhinha, centrocampista valutato circa 15 milioni di euro. Il Milan sta considerando il giocatore per rinforzare il reparto di centrocampo sotto la guida di Ruben Amorim. Le caratteristiche tecniche e i dati raccolti da Sofascore sono stati presi in esame dalla dirigenza rossonera, che sta valutando un possibile acquisto dopo aver già ufficializzato i nuovi arrivi per attacco e difesa.

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Il Milan valuta João Palhinha del Bayern Monaco per il centrocampo di Ruben Amorim. Le caratteristiche tecniche, i dati Sofascore e il prezzo di Transfermarkt Il Milan continua a lavorare sul mercato dopo gli arrivi di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa: ora la dirigenza rossonera si potrebbe concentrare su altri reparti. Tra questi ci potrebbe essere anche il centrocampo, visto che Amorim potrebbe volere almeno un altro mediano fisico per il suo 3-4-2-1. Come rivelato dal sito transfer.com il Bayern Monaco valuterà le offerte per Joao Palhinha perché non rientra nei piani dell'allenatore Vincent Kompany. Il Milan starebbe monitorando la situazione del giocatore che potrebbe essere un colpo interessante per il reparto di Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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