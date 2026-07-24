Thuram ha deciso di non essere più disponibile a trasferirsi altrove, rimuovendosi così dal mercato dei trasferimenti. La Juventus aveva in programma di cedere alcuni giocatori, ma ora uno di questi non è più sul mercato. La rosa di Spalletti rimane con diversi esuberi ancora da sistemare, e questa decisione non aiuta i piani di mercato della squadra.

Fuori uno. Ma, in questo caso, non è una buona notizia per la Juve, che gradirebbe liberarsi della serie di esuberi ancora presenti nella rosa di Spalletti. Il riferimento, sempre in tema di mercato, è alla necessità di depennare dalla lista dei possibili sacrificabili Khephren Thuram, sulla base delle sue condizioni fisiche. Il francese è ancora alle prese con la sindrome femuro-rotulea che lo ha limitato nel finale dello scorso campionato e ha iniziato la preparazione allenandosi a parte. Ma non solo: il centrocampista figlio d'arte salterà tutte le amichevoli in Europa e probabilmente verrà esentato pure dalla tournée di agosto tra Cina e Australia, con l'obiettivo di presentarsi in forma per il via della Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Thuram "si toglie" dal mercato. I sacrificabili di Carnevali e Massara sono diventati tre

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Temi più discussi: Juve, Thuram è un problema: è nella lista dei cedibili, ma il ginocchio non è ancora guarito; Juve, può riaccendersi la pista Frattesi: serve l'addio di Thuram. Si scalda la pista Pellegrino, contatti in corso; Thuram e condizioni ginocchio: perché per la Juve è un problema. E Massara si muove per il centrocampo; Khephren Thuram si gioca la Juventus: l'infortunio preoccupa, il mercato chiama, il rendimento va migliorato.

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