Celik Juve colpo segreto a parametro zero! Beffata la Roma dal blitz di Carnevali-Massara

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha acquistato Zeki Celik a parametro zero, sorprendendo la Roma. Il difensore turco stava trattando il rinnovo con la squadra giallorossa, ma la Juventus ha effettuato un blitz rapido e segreto, portandolo via all’ultimo momento. La trattativa si è conclusa senza annunci ufficiali prima dell’accordo. La Roma è stata quindi superata nella corsa al giocatore, senza che siano state rivelate le modalità precise dell’operazione.

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Celik Juve, colpo sotto traccia a parametro zero! Beffata la Roma dal blitz di Carnevali-Massara: il turco trattava il rinnovo coi giallorossi. Con una mossa fulminea, rimasta segreta fino all’ultimo secondo, la  Juventus  ha letteralmente scippato  Zeki Celik  alla Roma. Un’operazione condotta sotto traccia da Carnevali-Massara, con la massima riservatezza, che ha interrotto bruscamente i piani dei capitolini. L’indiscrezione, lanciata dall’esperto Fabrizio Romano, ha scosso l’ambiente giallorosso proprio mentre si attendeva solo l’ufficialità del rinnovo del terzino turco. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Un accordo saltato sul traguardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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