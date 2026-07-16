Celik Juve colpo segreto a parametro zero! Beffata la Roma dal blitz di Carnevali-Massara
La Juventus ha acquistato Zeki Celik a parametro zero, sorprendendo la Roma. Il difensore turco stava trattando il rinnovo con la squadra giallorossa, ma la Juventus ha effettuato un blitz rapido e segreto, portandolo via all’ultimo momento. La trattativa si è conclusa senza annunci ufficiali prima dell’accordo. La Roma è stata quindi superata nella corsa al giocatore, senza che siano state rivelate le modalità precise dell’operazione.
Celik Juve, colpo sotto traccia a parametro zero! Beffata la Roma dal blitz di Carnevali-Massara: il turco trattava il rinnovo coi giallorossi. Con una mossa fulminea, rimasta segreta fino all’ultimo secondo, la Juventus ha letteralmente scippato Zeki Celik alla Roma. Un’operazione condotta sotto traccia da Carnevali-Massara, con la massima riservatezza, che ha interrotto bruscamente i piani dei capitolini. L’indiscrezione, lanciata dall’esperto Fabrizio Romano, ha scosso l’ambiente giallorosso proprio mentre si attendeva solo l’ufficialità del rinnovo del terzino turco. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Un accordo saltato sul traguardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Roma.
How to Start a Profitable Business Without Money, Experience, or Connections!
Notizie e thread social correlati
Il futuro di El Shaarawy dopo l’addio alla Roma: blitz della Fiorentina per il colpo a parametro zeroLa Fiorentina ha fatto un blitz per ingaggiare El Shaarawy, svincolato dalla Roma, offrendo un contratto a parametro zero.
Il conto alla rovescia dei 25 giorni: la Roma rischia di perdere Pellegrini, Dybala e Celik a parametro zeroA 25 giorni dalla fine del mercato, la Roma si trova a rischio di perdere tre giocatori chiave senza ricevere compenso, poiché i contratti di...