Celik Juve colpo segreto a parametro zero! Beffata la Roma dal blitz di Carnevali-Massara

Notizia in breve

La Juventus ha acquistato Zeki Celik a parametro zero, sorprendendo la Roma. Il difensore turco stava trattando il rinnovo con la squadra giallorossa, ma la Juventus ha effettuato un blitz rapido e segreto, portandolo via all’ultimo momento. La trattativa si è conclusa senza annunci ufficiali prima dell’accordo. La Roma è stata quindi superata nella corsa al giocatore, senza che siano state rivelate le modalità precise dell’operazione.